In un server Minecraft i giovani possono imparare come votare in vista delle elezioni USA

Su Minecraft non esistono soltanto biblioteche dove vengono raccolti articoli censurati o manipolati dai governi, ma anche altre iniziative dedicate ai giovani e non solo. L’ultima è un server con una ricostruzione del Campidoglio presente a Washington DC, dove i giovani potranno partecipare al processo di voto in una maniera mai vista prima.

Il server Build the Vote è stato creato dalla società creativa Sid Lee e dall’organizzazione no profit indipendente Rock the Vote appositamente per tutti gli adolescenti americani con lo scopo di educarli al voto senza influenzarli: “Con le imminenti elezioni abbiamo ritenuto che fosse parte della nostra responsabilità che forse avrebbe potuto creare un cambiamento minore cercando di raggiungere il pubblico più giovane, dato che sappiamo che la loro presenza è molto online”.

La community degli appassionati di videogiochi, in effetti, è diventata sempre più d’interesse per i politici statunitensi e non solo: basta vedere come il candidato Bernie Sanders ha usato la piattaforma di streaming Twitch proprio per raggiungere i potenziali elettori, oppure come Joe Biden e Hamala Harris hanno giocato ad Animal Crossing: New Horizons creando un’isola tutta loro. O ancora, di recente la deputata progressista Alexandra Ocasio-Cortez si è unita a streamer come Pokimane, DrLupo e Hasanabi per giocare al gioco del momento, Among Us.

Oltre alla comunicazione politica, però, molti utenti si focalizzano anche sull’educazione alla politica. Secondo la direttrice dei social media di Rock the Vote Teja Foster, il più grande ostacolo per convincere i giovani a votare è infatti l’istruzione, piuttosto che l’indifferenza o il disinteresse: “Non ci viene insegnato affatto a scuola il processo di votazione, come funziona e come è veramente. […] Penso che la pandemia ci abbia davvero mostrato che il digitale in questo momento è assolutamente tutto. Stiamo tutti cercando di capirlo, soprattutto con la pandemia, perché non c'è nessun posto dove incontrare nessuno in questo momento se non online”.

Ma come funziona esattamente il server creato dalla collaborazione tra i due team? Una volta entrati ci si troverà vicino al seggio elettorale, in cui bisognerà registrarsi per poi entrare da soli in una sala di voto. A questo punto i giocatori non voteranno sui candidati effettivi, ovvero Joe Biden e Donald Trump, ma sulle questioni politiche e non che loro due hanno affrontato nei dibattiti. L’esperienza, dunque, sarà fortemente apartitica e permetterà ai giovani cittadini di capire come sentirsi riguardo problemi come immigrazione, giustizia penale e riforme sociopolitiche.

In seguito, Rock the Vote raccoglierà ogni voto in forma anonima per pubblicare i risultati finali entro il 30 ottobre; ogni voto inviato tramite questo strumento educativo, ulteriore simbolo dell’ampio cambiamento culturale in atto nel 2020, verrà contato solo una volta e premierà i giocatori con skin su Minecraft.

Ma il mondo di Minecraft è anche sperimentazione: a luglio un team di sviluppatori è riuscito a creare una mod chiamata VM Computers che permette di usare Windows 95 all’interno del gioco.