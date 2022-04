Dove servirà il Green Pass a Pasqua e Pasquetta? La lista completa

Quello che sta per iniziare sarà un weekend all’insegna delle gite fuori porta per gli italiani. SI tratterà anche del primo ponte senza restrizioni da Covid-19, dalla fine dello stato di emergenza che è scaduto lo scorso 30 Marzo 2022. Ma in alcuni luoghi continuerà a servire il Green Pass.

Come stabilito dalle nuove norme sul Green Pass di Aprile 2022, la Certificazione Verde sarà necessaria per potersi sedere ai tavoli di bar e ristoranti al chiuso, mentre il Super Green Pass sarà necessario per entrare in discoteca ma anche per cinema, teatri e concerti.

Decaduta invece l’obbligatorietà per gli hotel, dove si potrà accedere liberamente senza dover esibire il QR Code. Attenzione però, questa novità varrà solo per coloro che pernottano negli hotel, mentre se si sceglie di sedersi al tavolo del loro ristorante sarà comunque necessario essere muniti di Green Pass Base, mentre per accedere a piscine, palestre e saune all’interno delle strutture ricettive sarà richiesto il Green Pass Rafforzato.

Non sarà necessario nemmeno più alcun tipo di Green Pass sui mezzi di trasporto pubblici: quest’ultimo obbligo è stato eliminato in concomitanza con la cancellazione dello stato di emergenza.

Per quanto riguarda le mascherine, l’FFP2 sarà obbligatoria per salire su aerei, treni e navi ma anche sui mezzi di trasporti pubblici, nei cinema e nei concerti. Nelle discoteche si potrà indossare la mascherina chirurgica che si potrà togliere sullapista da ballo.