Dove servirà il Green Pass e Super Green Pass dal 1 Aprile 2022?

Con il DCPM di qualche giorno fa, il Governo ha disciplinato l'uscita dell'Italia dalla fase di emergenza Covid19, ed ha introdotto una serie di nuove regole per l'utilizzo del Green Pass e Super Green Pass, che saranno necessari in meno luoghi rispetto ad ora. Facciamo il punto sulle novità introdotte.

Partendo dai luoghi di lavoro, dal 1 Aprile 2022 per tornare in servizio basterà il Green Pass base e non rafforzato (qui spieghiamo la differenza tra Green Pass e Super Green Pass). Dal 1 Maggio 2022, invece, sarà eliminato anche quest'obbligo.

Sempre dal 1 Aprile 2022, anche coloro che lavorano nel settore scolastico e della sicurezza potranno tornare a lavoro con Green Pass base e non Super Green Pass.

Per quanto riguarda i cittadini, dal 1 Aprile 2022 la certificazione base basterà anche per chi lavora in bar, ristoranti, palestra, piscine al chiuso, cinema e teatri mentre i clienti dovranno esibire il Super Green Pass fino al 30 Aprile.

Fino al 31 Dicembre 2022 resta anche l'obbligo di esibire il Green Pass per i visitatori delle RSA, hospice ed i reparti di degenza degli ospedali.

Con questo decreto, quindi, l'Italia si sta lentamente avviando verso il ritorno alla normalità. Ricordiamo che con iOS 15.4 è stata introdotta la possibilità di inserire il Green Pass nel Wallet di iPhone di default.