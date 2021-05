Servirà il Prime per poter vedere la Champions League su Amazon?

Qualche giorno fa Amazon ha diffuso una serie di informazioni sulla trasmissione della Champions League a partire dalla prossima stagione. Come noto, infatti, il colosso di Jeff Bezos ha acquisito i diritti per proporre ai propri clienti alcune partite della Coppa dalle Grandi Orecchie.

Nello specifico, è prevista la trasmissione delle 16 migliori partite del mercoledì a partire dalle fasi preliminari fino alle semifinali, oltre che la Supercoppa Europa.

Amazon ha specificato a più riprese che la visione sarà completamente gratuita e non sarà richiesto alcun sovrapprezzo agli utenti. Tuttavia, in molti ci avete chiesto se sarà necessario disporre di un abbonamento Prime per poter accedere alle dirette.

La risposta è si, ed è da ricercare nelle dichiarazioni di Alex Green che ha specificato come il costo del Prime non aumenterà nonostante la Champions League. Il dirigente, parlando con la stampa ha infatti affermato che "abbiamo acquisito i diritti in esclusiva assoluta di 16 partite della Uefa Champions League per tre stagioni partendo da agosto 2021 e fino al 2024. Innazitutto annunciamo che non ci saranno costi aggiuntivi all'abbonamento Prime. Trasmetteremo la partita di cartello del mercoledì per ogni turno, questo include la fase preliminare a gironi, gli scontri diretti fino alle semifinali".

Appare quinti scontato che coloro che non hanno modo di accedere a Prime Video, non potranno seguire i match.