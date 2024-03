Può sempre servire! BuTure Booster Avviamento Auto è in forte sconto su Amazon

Restare a piedi perché la batteria è morta è un dramma che tutti abbiamo vissuto almeno una volta nella vita. Che sia per la moto o per l'auto. Prodotti come il BuTure Booster, un Avviatore Emergenza, dovrebbero essere sempre a portata di mano. Ora è in offerta ed il momento di farci un pensierino!

BuTure Booster ha una corrente da 6000A, molto superiore alla media di questi prodotti. Il suo sistema di ricarica veloce gli permette di ricaricarsi all'80% in meno di un ora, ed essere pronto all'uso in 5 minuti.

Ovviamente Funziona da avviatore di emergenza per le Auto , fa da starter per la batteria delle Auto ed è dotato di Cavi Batteria Estesi, integrati nel prodotto.

Ovviamente può caricare altri device, come telefoni e computer portatili. Infine è dotato di una luce d'emergenza di 600 lumen, un dettaglio da non sottovalutare. Lo schermo LCD fornisce un sacco di informazioni utili sullo stato di carica della batteria e sul funzionamento.

Il prodotto è rivestito in modo robusto ed esegue in autonomia 10 controlli sullo stato di salute delle batterie interne. Lo sconto in questo momento è del 19% sul prezzo base, e sembra il momento giusto per acquistarlo!

