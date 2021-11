A quali servizi si può accedere con la Carta d'Identità Elettronica? La lista completa

Delle potenzialità della Carta d'Identità Elettronica abbiamo più volte parlato su queste pagine, ed abbiamo anche spiegato che permette di effettuare l'accesso ai portali della Pubblica Amministrazione al posto dello SPID.

Sfruttando il sistema Entra con CIE, che prevede la lettura della Carta d'Identità Elettronica su PC desktop, mobile e desktop con smartphone, è possibile effettuare il login in un'ampia gamma di servizi.

La lista completa delle pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati accreditati può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo: cliccando su ogni link si viene reindirizzati direttamente alla pagina dedicata che permette di effettuare il login attraverso la CIE.

Solitamente, l'accesso a tali servizi può avvenire anche attraverso lo SPID o la Carta Nazionale Servizi, dal momento che le credenziali classiche (come i PIN dell'INPS o dell'Agenzia delle Entrate) sono ormai stati pensionati a favore dei nuovi sistemi di accesso che, anche complice la pandemia, sono maggiormente diffusi.

Anche la Carta d'Identità Elettronica ormai è ampiamente diffusa tra la popolazione italiana, dalmomento che coloro che avevano in scadenza la vecchia cartacea hanno rinnovato ed hanno effettuato la sistema con quella nuova, che grazie al microchip incluso apre le porte a tanti servizi, come abbiamo spiegato in questo approfondimento. La lista ovviamente è in aggiornamento e non definitiva.