Servizi di Poste Italiane bloccati negli uffici: iniziato l'attacco hacker di Killnet? - Aggiornata

Potrebbe essere arrivati i primi effetti dell'attacco hacker di Killnet in Italia. In questi istanti si stanno moltiplicando le lamentele degli utenti che tramite DownDetector e Twitter stanno segnalando disservizi su larga scala negli Uffici Postali italiani.

Nella fattispecie, come si può leggere direttamente sulla pagina DownDetector di Poste Italiane, da qualche minuto si è registrato un picco di disservizi, ma è tramite Twitter che arrivano ulteriori dettagli.

Un utente infatti spiega che è in corso un "attacco hacker non funziona niente neanche negli uffici postali".

I messaggi analoghi sotto l'hashtag #PosteItaliane sono diversi, e riferiscono di testimonianze dirette da parte degli impiegati che agli utenti hanno esplicitamente affermato che a causa di un attacco hacker è impossibile effettuare qualsiasi tipo di operazione. Ad un correntista che doveva completare un versamento sul Conto Corrente, è stato esplicitamente detto che "ci hanno hackerato il sistema, non possiamo fare operazioni né in entrata e né in uscita".

Da parte di Poste Italiane non sono al momento arrivate conferme ufficiali in merito e come sempre vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli.



La nuova possibile controffensiva degli hacker arriva a pochi giorni di distanza da quando Killnet aveva preso di mira la Polizia di Stato ed i siti web di vari ministeri italiani.



Aggiornamento - Poste Italiane ha smentito l'attacco hacker ed ha spiegato che il problema è stato legato ad un aggiornamento.