I servizi segreti contro chatbot come ChatGPT: sono una minaccia per la sicurezza

A poche ore dal lancio del nuovo GPT-4, dal Regno Unito un’agenzia di spionaggio ha lanciato l’allarme ed ha affermato che i chatbot come ChatGPT potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale.

In un post pubblicato sul proprio blog, il National Cyber Security Center ha delineato i rischi per individui ed aziende derivanti dall’utilizzo dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale. Nella fattispecie, viene evidenziato come i criminali informatici si stiano affidando a questi sistemi per scrivere “email di phishing convincenti”, ma anche per organizzare attacchi hacker “oltre le loro attuali capacità”.

Inoltre, viene anche sottolineato che le query inserite dagli utenti vengono memorizzate dalle società che offrono tali servizi: in questo modo le compagnie potrebbero utilizzarle per addestrare le future versioni dei chatbot. Tra gli altri esempi posti c’è quello che riguarda le domande sensibili sulla salute, ma anche di altra natura (viene fatto l’esempio di un CEO che chiede “il modo migliore per licenziare un dipendente”).

Il NCSC inoltre sottolinea come le query archiviate “possono essere violate, trapelate o più probabilmente rese accidentalmente accessibili al pubblico. Ciò potrebbe includere informazioni potenzialmente identificabili dall’utente”.

Da parte di OpenAI, che proprio di recente ha sottolineato come il nuovo ChatGPT abbia meno allucinazioni, non sono arrivati commenti in merito a tale rapporto.