Streaming e pandemia: come sta cambiando il nostro modo di guardare la TV

Pubblicati i dati di Strategy Analytics secondo cui il terzo trimestre del 2020 si è chiuso con un +28% di abbonati rispetto allo stesso periodo di un anno fa, vale a dire oltre 200 milioni di abbonati in più. Il motivo sembrerebbe da ricercare proprio nella pandemia che ha costretto in casa la popolazione mondiale.

Secondo l'analista di Strategy Analytics David Mercer "i servizi di video on demand in abbonamento stanno giocando un ruolo chiave nel cambiare il modo in cui le persone guardano la tv" sostenendo che "centinaia di milioni di famiglie in tutto il mondo si allontaneranno dalla tv tradizionale e dalla pay tv nel prossimo decennio".

Lo studio prende in esame le 21 principali piattaforme di streaming in abbonamento, tra le quali Netflix rimane la regina incontrastata. Ricordiamo che il colosso dello streaming ha di recente implementato una nuova modalità di riproduzione su Android.

La vera sorpresa di questa interessante classifica è rappresentata dal secondo posto di Disney+, con una crescita esponenziale in tutto il globo. Infatti, sebbene Netflix rimanga saldamente in vetta, la sua posizione ha subito una lieve flessione dovuta proprio all'enorme successo dei competitor.



A proposito di servizi in streaming, lo sapevate che la popolare piattaforma Amazon Prime Video nelle ultime ore ha raggiunto l'accordo per i diritti della prossima Champions League? Cosa ne pensate?