I servizi streaming rischiano grosso: l'aumento dei prezzi è arrivato al limite?

Agli ultimi studi che hanno mostrato come gli italiani siano stufi dei troppi abbonamenti per lo streaming, arrivano dei dati dagli Stati Uniti che sottolineano ancora una volta come il mercato potrebbe essere quasi saturo.

Un nuovo rapporto di Deloitte infatti suggerisce che le famiglie americane in media spendono 61 Dollari per lo streaming al mese, in aumento del 27% rispetto allo scorso anno. Questo trend al rialzo sta spingendo gli americani al limite, ed infatti la metà degli intervistati si sono detti pronti ad annullare un abbonamento qualora i prezzi dovessero aumentare di ulteriori 5 Dollari.

"Il Digital Media Trends di quest'anno mostra che le famiglie statunitensi stanno spendendo di più per gli abbonamenti ai video in streaming, ma potrebbero raggiungere presto il loro limite” ha affermato Deloitte nel rapporto, che ha intervistato oltre 3500 americani.

L’aumento di 13 Dollari è legato principalmente alla crescita dei prezzi di Netflix e Max, oltre che ai costi aggiuntivi richiesti da sempre più piattaforme per condividere le password e gli account con persone al di fuori del nucleo familiare. Il 72% della Gen Z e dei millennial si sono detti pronti a sottoscrivere un unico pacchetto che possa combinare tutti i servizi.

Tra gli altri motivi che hanno spinto gli utenti ad avanzare critiche nei confronti del settore c’è il mancato miglioramento degli algoritmi di servizi come Netflix e Disney+: oltre il 50% degli intervistati ha raccontato che scopre cosa guardare dai social media piuttosto che dai consigli offerti dai servizi di streaming.

