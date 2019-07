Il servizio streaming di NBC Universal sarà lanciato ad Aprile 2020

Il CEO di NBC Universal, Steve Burke, ha confermato che il nuovo servizio di streaming verrà lanciato ad Aprile 2020 e sarà costruito su una piattaforma molto simile a Now, il servizio digitale di Sky con sede nel Regno Unito.

Comcast, proprietario degli studios, aveva già annunciato la presenza di un doppio abbonamento: una versione gratuita supportata dalla pubblicità (che però non sarà presente per gli abbonati NBC TV negli Stati Uniti e per gli abbonati Sky nel resto del mondo) e una versione premium dal costo di 13 dollari al mese.

Per quanto riguarda i contenuti, la società non ha ancora rivelato la propria line-up e si è limitata a confermare “The Office” che lascerà definitivamente Netflix nel 2020. Oltre ai contenuti proprietari il servizio renderà disponibili le produzioni di Sony, Discovery e Warner Bros.

NBC Universal si affianca ad altri colossi del media televisivo: AT&T’s Warner Media lancerà HBO Max nel primavera del 2020 e Disney ha già pronto Disney+ per il 13 novembre 2019. Anche Apple è pronta ad entrare sul mercato con Apple TV + sempre in questo autunno.

Il nome del servizio, così come tutte le caratteristiche tecniche del servizio streaming targato NBC Universal, non sono stati resi pubblici. Non ci resta che attendere il prossimo anno per avere maggiori dettagli.