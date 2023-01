Servono davvero 21 giorni per creare un'abitudine? Potreste rimanere delusi

Andare a dormire prima la sera, cercare di mangiare meno cibo spazzatura o correre tutte le mattine per tenersi in forma. Queste sono delle abitudini che sicuramente molti di voi avranno cercato di attuare (spesso) senza successo. Servono 21 giorni per creare un'abitudine, ma è davvero così?

Non tutti i comportamenti sono uguali e alcuni potrebbero richiedere più di tre settimane per diventare automatici. "È facile capire perché molti si riferiscono a questa cifra", afferma lo psicoterapeuta Mark Vahrmeyer. "È concreto e la fa sembrare molto realizzabile. La verità, tuttavia, è che più è complessa l'abitudine e più tempo richiede."

Per definizione, un'abitudine è un comportamento che è diventato automatico e può formarsi (o eliminarsi) deliberatamente o involontariamente (così com'è successo a questi animali artici). Queste non sono sempre decisioni consapevoli perché non si verificano nella corteccia prefrontale, la parte "ragionevole" del cervello che prende le decisioni, ma probabilmente nei gangli della nostra materia grigia, ovvero gruppi di neuroni, o cellule nervose, fondamentali per lo sviluppo emotivo, il riconoscimento di modelli, la risoluzione dei problemi e l'apprendimento.

La ripetizione è fondamentale per la formazione. Secondo Alyssa Roberts, ricercatrice di disturbi alimentari presso l'Università del Minnesota, "le abitudini si formano attraverso un processo noto come assuefazione che si verifica quando un comportamento viene ripetuto abbastanza volte e il cervello si adatta alla routine rendendo automatica la risposta."

Il tempo che ci vuole per stabilirla può dipendere dall'obiettivo e dalla routine prevista. Secondo uno studio del 2009 pubblicato sull'European Journal of Social Psychology, la formazione dell'abitudine può richiedere da 18 a 254 giorni e la quantità media di tempo necessaria affinché un comportamento diventi automatico è di 66 giorni.

Insomma, un po' come la storia dei 10.000 passi al giorno, i 21 giorni per sviluppare un'abitudine sono solo una leggenda.