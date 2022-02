'Sesso tra batteri'? Strano ma vero ed è fondamentale per la sopravvivenza

La maggior parte delle cellule viventi non può funzionare senza la vitamina B12. In un recente studio della UC Riverside viene mostrato come i batteri "buoni" dell'intestino condividano la capacità di acquisire questa preziosa risorsa l'uno con l'altro attraverso un processo chiamato "sesso batterico".

Il dr. Patrick Degnan, microbiologo dell'UCR e responsabile dello studio, ha affermato: "Il processo coinvolge una cellula che forma un collegamento attraverso il quale il DNA può passare ad un'altra cellula. È come se due umani avessero fatto sesso, ed ora entrambi hanno caratteristiche simili."

Questo processo non è nuovo agli scienziati, che infatti conoscono da decenni, grazie alla sua capacità di trasferire quelli che sono noti, tra gli organismi, come "geni che saltano", la cui maggioranza è stata responsabile di coadiuvare le cellule batteriche a resistere all'azione degli antibiotici.

Ha detto il dott. Degnan: "Siamo entusiasti di questo studio perché dimostra che questo processo non garantisce solo resistenza agli antibiotici. Lo scambio genico tra i batteri è probabilmente utilizzato per tutto ciò che aumenta la loro capacità di sopravvivenza, inclusa la condivisione della vitamina B12".

I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Cell Reports, hanno permesso di dimostrare le capacità dei batteri nel formare un collegamento tra loro, chiamato "pillus sessuale", che ha facilitato il trasferimento di vitamina B12 ed altre sostanze. Scoprendo inoltre, come i batteri precedentemente incapaci di trasportare la vitamina, avevano tutti sviluppato la capacità di veicolarla.

I Batteroidi sono stati il tipo di batteri "buoni" intestinali utilizzati per lo studio, localizzati nell'intestino crasso della maggior parte delle persone, hanno come funzione più importante per l'uomo quella di scomporre i carboidrati complessi per produrre energia.

Ha infatti spiegato il dr. Degan: "Senza questi importanti batteri le grandi e complesse molecole che costituiscono patate, fagioli, cereali integrali e verdure passerebbero attraverso i nostri corpi senza essere per nulla assimilate. Solo grazie a loro vengono scomposte in modo che possiamo ottenerne energia".

I Batteroidi, insieme ad altri, sono inoltre fondamentali per il sistema immunitario, perché forniscono al nostro intestino anche uno strato barriera che può aiutare a limitare l'invasione degli agenti patogeni.

Mantenere quindi un microbioma intestinale sano è fondamentale per la vita di tutti i giorni, ed in questo ci aiuta la dieta mediterranea che promuove i batteri intestinali buoni.



