Qualche tempo fa vi riportavamo la notizia di come gli scarafaggi stessero diventando "immuni" ai normali insetticidi, e recentemente gli scienziati hanno scoperto che alcune creature stanno iniziando a sviluppare un'avversione per il glucosio per evitare le esche insetticide. Ciò ha avuto un impatto insolito sulla loro vita sessuale.

Questo perché quando cercano una compagna per l'accoppiamento, gli scarafaggi maschi producono un fluido dolce sulla schiena che usano come "dono nuziale" per attirare le femmine. Quando la femmina inizia a nutrirsi di questa delizia zuccherina, il maschio si blocca su di lei per iniziare a copulare.

Allo stesso modo, gli esseri umani utilizzano il glucosio - ovvero lo zucchero - nelle loro esche insetticide per coprire il saporaccio del veleno. Queste tecniche hanno portato alcune femmine a diventare avverse allo zucchero. In quanto tali, ora rifiutano i doni del maschio perché la saliva scompone il maltosio nella secrezione posteriore in glucosio, facendole respingere il maschio.

Questo tratto adattivo in rapida evoluzione è noto da oltre trent'anni e gli insetti in poche parole registrano il glucosio come amaro. Le femmine di scarafaggio con avversione al glucosio, quindi, hanno smesso di nutrirsi delle secrezioni di maschi che non avevano sviluppato la stessa avversione. Tuttavia, le femmine si nutrivano di maschi che avevano l'avversione, cosa che ha permesso loro di accoppiarsi con successo.

Così, analizzando la secrezione dei maschi avversi al glucosio, gli scienziati hanno scoperto che conteneva principalmente maltotriosio più resistente agli enzimi salivari della femmina. Quest'ultimo impiega circa cinque minuti per scomporsi in glucosio quindi, quando la femmina rileva la dolcezza, il maschio ha già ampiamente avuto la possibilità di iniziare il processo di copulazione.

Non solo sono in grado di sopravvivere alle radiazioni, ma si stanno anche evolvendo.