La vita sessuale delle giraffe è una delle cose più strane che scoprirai oggi

Potrebbe non sembrare, ma le giraffe sono delle creature davvero molto peculiari! Oltre al fatto che le loro probabilità di morire a causa di un fulmine sono maggiori, recentemente degli scienziati hanno parlato della "stranezza" della loro vita sessuale. Effettivamente è molto particolare.

Come fanno capre, antilopi e molti altri animali ungulati, i maschi delle giraffe devono analizzare la pipì di una femmina per capire se sono ricettive alla procreazione. A differenza delle altre specie citate dinanzi, però, questa creatura dal collo lungo difficilmente riesce a raggiungere il suolo vista la stazza e per questo motivo i maschi devono... bere la pipì delle femmine.

Dopo averla assaggiata la creatura farà una sorta di "smorfia" per consentire all'urina di passare attraverso un'apertura specializzata nel tetto della bocca noto come organo "vomeronasale". Attuando questa delicata operazione, il maschio valuta i feromoni per determinare se la femmina sia pronta o meno per la procreazione.

"La gente ama guardare le giraffe", afferma Benjamin Hart, veterinario della UC Davis che ha condotto lo studio. "Penso che più il pubblico capirà di loro, più sarà interessato alla loro conservazione." Queste creature non se la stanno passando molto bene poiché il loro numero continua a diminuire a causa della perdita di habitat, bracconaggio e cambiamento climatico.

A proposito, grazie a dei fossili abbiamo capito il motivo del loro collo lungo!