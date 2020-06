La sesta estinzione di massa del nostro pianeta sta accelerando

La sesta estinzione di massa attualmente in atto sulla Terra sta effettivamente accelerando, dicono i ricercatori, questa volta potrebbero essere necessari solo decenni perché centinaia di specie scompaiano. Quando una specie scompare, gli effetti a catena per le specie correlate diventano sempre più rischiosi.

"Ciò che facciamo per far fronte all'attuale crisi di estinzione nei prossimi due decenni definirà il destino di milioni di specie", spiega l'ecologo Gerardo Ceballos della National Autonomous University del Messico. Nello studio, il team ha utilizzato i dati della Lista rossa IUCN delle specie minacciate e Birdlife International per esaminare le popolazioni di animali vertebrati considerati in via di estinzione.

Gli esperti hanno analizzato 515 specie di vertebrati terrestri, scoprendo che per l'1.7% di queste esistono meno di 250 individui viventi in tutto il mondo, la meta di loro, invece, conta circa 1.000 esemplari sopravvissuti. Le altre 388 specie vanno un po' meglio, con popolazioni comprese tra 1.000 e 5.000 individui. Tuttavia, il team afferma che l'84% di questi animali vive nelle stesse regioni delle 515 specie sull'orlo dell'estinzione, il che suggerisce che probabilmente saranno esposte alle stesse minacce geografiche.

Queste "cascate di estinzione", innescate dalla perdita di alcune specie chiave negli ecosistemi, sono un fenomeno ben noto in ecologia. "Circa il 94% delle popolazioni di 77 specie di mammiferi e uccelli sull'orlo sono state perse nel secolo scorso", scrive il team. "Supponendo che tutte le specie sull'orlo abbiano tendenze simili, più di 237.000 popolazioni di quelle specie sono scomparse dal 1900."

Non è troppo tardi per rallentare questa nefasta tendenza, affermano i ricercatori, se prendiamo provvedimenti per allentare le pressioni umane sulla biosfera.