Il sesto senso esiste e si chiama propriocezione, ecco di che si tratta

Il sesto senso è sicuramente un argomento che ha fatto discutere molti scienziati: alcuni sostengono sia legato al megnetismo, altri alla propriocezione. Adesso quest'ultimo è stato descritto in un nuovo studio, poiché viene spesso trascurato a favore dei cinque più famosi.

La propriocezione è il senso della posizione del nostro corpo nello spazio dal quale dipende la nostra capacità di eseguire movimenti coordinati. È considerato un sesto senso in quanto è regolato da una parte specifica del cervello e, a differenza degli altri sensi, è completamente inconscio.

Le persone prive di tale capacità non sono in grado di eseguire movimenti coordinati, come lanciare una palla o coordinare i movimenti della testa e delle braccia mentre mangiano o bevono. "Il suo compito è raccogliere informazioni dai muscoli e dalle articolazioni sui nostri movimenti, la nostra postura e la nostra posizione nello spazio, e poi trasmetterle al nostro sistema nervoso centrale", ha dichiarato il dottor Niccolò Zampieri, responsabile dello sviluppo e della funzione dei neuroni di Circuits Lab presso il Max Delbrück Center di Berlino.

La propriocezione viene eseguita da un complesso sistema di comunicazione che coinvolge i neuroni nei muscoli e nelle articolazioni. Nello studio, gli addetti ai lavori hanno identificato i geni e fatto luce sulle precise connessioni neuronali che consentono la propriocezione. Gli autori, nonostante l'argomento sia ancora da approfondire, sperano che le loro scoperte fungano da trampolino di lancio per la ricerca futura sulla propriocezione, che un giorno potrebbe aiutare i pazienti con lesioni del midollo spinale.