Il sesto senso potrebbe esistere davvero, ed è legato al magnetismo

Uccelli, pesci e alcune altre creature percepiscono il campo magnetico terrestre, in un fenomeno chiamato magnetorecezione, che usano anche per navigare. Gli scienziati si sono chiesti a lungo se anche gli umani fossero dotati di questo "sesto senso".

In un laboratorio del California Institute of Technology, i ricercatori hanno scoperto che le persone, quando sono esposti a un campo magnetico, uguale a quello della Terra, le loro onde celebrali creano un modello particolare, ma solamente quando questo campo si muove in una certa direzione. Questa scoperta ha portato alla luce che le persone hanno una risposta al campo magnetico terrestre, ma non è chiaro come il cervello possa usare queste informazioni.

Durante un esperimento, 26 persone sono state bendate e fatte sedere in una stanza circondata da bobine elettriche in grado di creare un campo magnetico come quello della Terra. Il team si è focalizzato sulle onde alfa del cervello, le onde che sono presenti quando stiamo fermi, ma che tendono a svanire quando si usano i propri sensi.



All'accensione del campo magnetico, l'attività di queste onde alfa erano cambiate. La cosa interessante è che il cambiamento è stato innescato quando il campo magnetico è stato puntato come quello dell'emisfero settentrionale della Terra (verso l'alto), mentre non è stato generato alcun segnale quando il campo magnetico è stato puntato in direzione dell'emisfero australe della Terra (verso il basso).

Le persone in questo studio provenivano tutte dall'emisfero settentrionale, per questo motivo, affermano gli scienziati, dovrebbero sentire i campi magnetici rivolti verso il basso (come quello dell'emisfero australe) come campi innaturali. Per avere altre certezze è importante testare l'esperimento con persone dell'emisfero australe.

Ci sono ancora molti punti interrogativi sull'esperimento: come fa il cervello a captare queste onde elettromagnetiche? Per quale motivo la nostra materia grigia risponde ai campi magnetici che ruotano a sinistra ma non a destra? Solamente de test futuri potranno risolvere questi dubbi.