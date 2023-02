Il sesto senso magnetico negli animali è più comune di quanto credevamo

Sono ormai molte le specie migratorie che conosciamo che fanno uso di uno speciale sesto senso per la percezione del magnetismo terrestre. Un nuovo studio ha però rivelato che anche specie non-migratorie possono possederlo, portando gli scienziati a chiedersi quanto sia comune e perché gli umani non abbiano questa capacità.

La magnetorecezione è fondamentale per gli animali che hanno bisogno di conoscere con precisione la loro posizione sulla Terra, durante i loro lunghi spostamenti. È per questo che inizialmente i biologi ritenevano quest'abilità propria di animali migratori come i piccioni e le tartarughe.

L'idea che anche alcune specie di moscerini della frutta - del genere Drosophila - sfruttino la magnetorecezione è stata avanzata con la scoperta, nel 2015, di una proteina che permette loro di orientarsi allineandosi con il campo magnetico. Questa nuova ricerca, tuttavia, espande sul precedente studio, affermando che le proteine fotosensibili, dette "criptocromi", non siano l'unica fonte per la rilevazione dei campi magnetici.

I ricercatori hanno dimostrato che i criptocromi svolgono questa funzione grazie ai complicati processi di sovrapposizione quantistica, ma hanno anche mostrato che una particolare molecola, chiamata Flavina adenina dinucleotide (FAD, presente anche negli umani), si lega ai criptocromi stessi, generando la loro sensibilità al magnetismo.

Anche senza criptocromi, le cellule dei moscerini che avevano più molecole FAD erano in grado di riconoscere i campi magnetici, oltre ad essere particolarmente sensibili alla luce blu. Ciò ha portato i ricercatori a concludere che la magnetorecezione non richieda niente di più complesso che il trasporto di un elettrone (ruolo svolto dalle molecole FAD).

Secondo gli autori dello studio, questi risultati ci permetteranno di apprezzare e conoscere maggiormente gli effetti dell'esposizione al campo magnetico sul corpo umano e forse di scoprire se un sesto senso esiste anche negli esseri umani.