Il sesto specchio per uno dei telescopi più grandi del mondo è in arrivo

Il Giant Magellan Telescope sarà uno dei telescopi più grandi del mondo e sarà ultimato, secondo le stime, nel 2029. Attualmente è in costruzione e uno specchio di 20 tonnellate - che andrà a comporre lo specchio principale - sta per essere completato. Per intenderci, questo è il sesto specchio (di sette).

La fornace del Richard F. Caris Mirror Lab dell'Università dell'Arizona ha iniziato a riscaldare il vetro lunedì 1 marzo e ha raggiunto una temperatura massima di 1.165 °C sabato 6 marzo. A temperature così elevate, il vetro fuso scorre come il miele, spinto verso l'esterno dalla forza centrifuga per creare una forma curva.

Il prossimo step è la ricottura, che raffredderà il vetro in più fasi nei prossimi mesi, esattamente intorno al primo di giugno di quest'anno, quando il team dietro al lavoro smonterà la fornace e darà un occhio al vetro. Lo specchio di 8,4 metri, però, non sarà ancora pronto: gli esperti dovranno levigarlo e lucidarlo con una precisione sbalorditiva.

L'ultimo specchio dovrebbe essere creato nel 2023. Alla fine, la visione del Giant Magellan Telescope sarà circa 10 volte più nitida di quella del famoso telescopio spaziale Hubble. Lo strumento, secondo quanto affermano gli addetti ai lavori, sarà capace "di visualizzare direttamente un numero di esopianeti vicini e anche analizzare la composizione delle loro atmosfere".

Il 2029 è ancora lontano, ma sicuramente ci sono altri eventi che vale la pena di attendere prima di quell'anno; come il raggiungimento della Luna da parte della NASA.