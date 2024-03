Set di due videocamere per interni a PREZZO STRACCIATO su Amazon

In aggiunta all’offerta sulla telecamera per esterno Arlo Pro 5, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, Amazon quest’oggi propone un’offerta molto interessante anche su un set con due fotocamere per interni Ring.

La Ring Indoor Camera di seconda generazione, infatti, può essere acquistata a 64,99 Euro, il 46% in meno rispetto ai 120,97 Euro che rappresentano il prezzo più basso raggiunto di recente. Acquistando i prodotti separatamente, invece, si spendono 15,98 Euro in più.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per sabato per coloro che effettuano l’ordine entro 3 ore e 29 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Amazon sottolinea nella scheda prodotto che la promozione terminerà il 5 Aprile alle ore 9, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente a stretto giro di orologio in caso d’interesse.

Nel pacchetto trovano spazio due telecamere, in grado di registrare video in HD a 1080p e con funzionalità Live View in tempo reale e microfono bidirezionale.