Il set LEGO della missione Apollo 11 ora può volare ed atterrare

Lo scorso maggio abbiamo riportato la notizia del nuovo set LEGO dedicato ai cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna della missione Apollo 11. L'ingegnere aerospaziale Adam Woodworth ha apportato delle importanti modifiche al lander, che ora può atterrare e volare.

Il team di LEGO, guidato da Woodworth, ha dato al lander le sembianze di un drone, integrando quattro eliche ai lati ed un motore che come vi mostriamo nel filmato pubblicato in apertura, consente al mini veicolo spaziale di spiccare il volo e simulare l'allunaggio.

A livello tecnico, sono stati aggiunti quattro propulsori da 4 pollici T-Motor F40 che gli consentono di sollevarsi dal suolo. I motori sono sovrapposti in modo tale da consentire al veicolo di ottenere abbastanza spinta, nonostante il peso che ha reso difficile la progettazione.

Interessante anche notare come Woodworth non abbia utilizzato colla ed altri elementi di fissaggio per tenere insieme le componenti dei veicoli, ma solo mattoncini Lego. L'unica eccezione è rappresentata dalle viti che fissano i motori alle piastre.

La nuova versione garantisce un'autonomia di massimo novanta secondi, quanto basta per girare video come quello presente poco sopra. L'ingegnere però non ha alcuna intenzione di fermarsi e sta già lavorando ad un sistema per modificare la traiettoria della salita.