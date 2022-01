Al SETI stanno cercando megastrutture aliene e sono pronti a dire a tutti della scoperta

Il SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) è da molto tempo alla ricerca di vita intelligente nel cosmo. Tra i suoi obiettivi, abbiamo la scansione dello spazio alla ricerca di segnali luminosi e radio come indicatori di vita extraterrestre. Non solo: il SETI cerca anche oggetti più grandi, come le megastrutture aliene.

Qual è l'esatta definizione di "mega struttura aliena"? "Essenzialmente qualsiasi struttura artificiale costruita da una civiltà intelligente forse per scopi di raccolta di energia", secondo quanto afferma Vice Ann Marie Cody, scienziata presso la NASA e il SETI Institute, in una nuova intervista. Gli esperti cercano queste strutture utilizzando il metodo del transito.

"Osserviamo migliaia, persino milioni, di stelle, scattiamo immagine dopo immagine, quindi traduciamo quelle immagini in una sequenza della luminosità di ciascuna stella nel tempo", continua Cody. Ogni volta che un oggetto come un pianeta passa accanto a quella stella, si attenua e crea una firma di luce. Fino ad adesso, il SETI non ha scoperto alcuna mega struttura aliena.

"Non vogliamo che la scienza avvenga a porte chiuse", secondo quanto ha affermato la ricercatrice nella sua intervista a Vice. "Vogliamo che il pubblico veda che è un processo. Non è solo come scoprire qualcosa all'istante ed eccolo lì. Devi seguire e testare tutte le ipotesi". Cody, infatti, ha affermato che se il SETI dovesse scoprire qualcosa, avviseranno subito il grande pubblico.

Volete approfondire ancora di più quello che fa il Search for Extraterrestrial Intelligence? Vi invitiamo a leggere il nostro speciale sul SETI.