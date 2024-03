No, le setole ai lati delle scale mobili non servono a pulirti le scarpe

Sii sincero, quante volte hai pensato di pulire le tue scarpe strofinandole sulle setole ai lati delle scale mobili, rendendoti conto solo successivamente che le stavi sporcando ancora di più? Ebbene, oggi scoprirai a cosa servono.

Oggigiorno, la maggior parte delle scale mobili sono dotate di queste spazzole, generalmente realizzate con setole di nailon. Dovete sapere che queste servono ad evitare che scarpe, oggetti e indumenti delle persone rimangono intrappolati nello spazio tra i gradini mobili e i lati fissi della scala. Inoltre, le setole aiutano a spazzare via eventuali oggetti che potrebbero ostruire il passaggio, riducendo il rischio di incidenti o malfunzionamenti.

In effetti, queste spazzole hanno anche una funzione di pulizia, tuttavia non è rivolta alle nostre scarpe: esse rimuovono eventuali detriti di sporco che potrebbe accumularsi sui lati, rendendo le pareti scivolose e aumentando il rischio che le persone scivolino.

Insomma, è chiaro che le spazzole ai lati delle scale mobili non sono state impiantate per pulirti le scarpe, bensì per permetterti di terminare la corsa dal punto A al punto B sano e salvo.

Nondimeno, si ritiene che le setole rappresentino un deterrente psicologico, perché un passeggero si allontanerebbe naturalmente ogni volta che sentisse qualcosa spazzolare vicino ai suoi vestiti o alla sua gamba, secondo quanto raccontato da Untold Facts. Gran parte degli incidenti sulle scale mobili sono dovuti vestiti e borse incastrati nelle parti mobili, in quanto troppo vicini ai lati.