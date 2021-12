Quali sono i 'sette mari' della Terra? Esistono davvero?

I "sette mari". Quante volte avete sentito queste parole all'interno di film, fumetti o libri? A quali dei 100 mari esistenti sulla Terra si riferisce questo termine? Oggi abbiamo la risposta che cercate.

Più semplicemente, il termine "sette mari" potrebbe essere utilizzato per indicare tutti i mari del mondo. Secondo quanto riportato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), sin da quando il termine è stato registrato per la prima volta - ovvero in un poema religioso dell'antica Mesopotamia - diverse culture hanno utilizzato la frase per insiemi specifici di corpi idrici.

Gli antichi greci lo applicavano ad esempio ai mari Adriatico, Egeo, Nero, Caspio, Mediterraneo, Rosso e Golfo Persico. Per gli esploratori arabi, invece, i "sette" erano: Sea of ​​Fars (il Golfo Persico), Larwi (Golfo di Aden e Mar Arabico), Harkand (Baia del Bengala), Kalah o Kalahbar (Stretto di Malacca), Salahit (Stretto di Singapore), Kardanj (Golfo di Thailandia e una parte del Mar Cinese) e il Sanji (Mar Cinese Meridionale).

D'altro canto gli esploratori europei medievali adottavano la stessa terminologia greca, ma con alcune differenze: per loro i "sette mari" erano l'Adriatico, l'Egeo, l'Arabico, il Baltico, il Mar Nero, il Caspio, il Mediterraneo, il Nord e il Mar Rosso, nonché il Golfo Persico, l'Oceano Indiano e l'Oceano Atlantico. Durante l'esplorazione del nuovo mondo (che a quanto pare venne scoperto prima dai vichinghi) vennero introdotti nuovi mari: l'oceano Artico, l'Atlantico, l'Indiano e il Pacifico, i mari dei Caraibi e del Mediterraneo e il Golfo del Messico.

Oggi il termine viene utilizzato soltanto in senso figurato, ma secondo il NOAA possiamo chiamare "sette mari" - che poi sono oceani - l'Atlantico, il Pacifico, l'Indiano, l'Artico... e il nuovo arrivo ufficiale: l'Oceano Antartico aggiunto da pochissimo.