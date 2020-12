Le Sette meraviglie del mondo antico: ecco la storia delle restanti 3

Ritornando al discorso delle sette meraviglie del mondo antico, non si possono escludere altre 3 importanti strutture che hanno fatto la storia dell'arte e della tecnologia classica: il Colosseo di Rodi, il Faro d'Alessandria (prodigio della tecnologia antica) e il Templio di Artemide. Questi tre nascondono una storia di cui vale la pena narrare.

Colosso di Rodi

Questa meraviglia è quella che, fra tutte, ha avuto la vita più breve. Costruito, infatti tra il 292 e 280 a.C., il Colosso di Rodi doveva celebrare il titano greco dell'astro solare, Elio, proprio alle "porte" del porto di Rodi (Grecia) o al suo interno (vi sono pareri discordanti sulla sua posizione). Sfortunatamente, solo 50 anni dopo circa la città venne colpita da un terremoto che fece crollare la bellezza della statua.

Il fascino, però, che suscitava nelle persone rimase. Si pensa, infatti, che da quel momento in poi, per 800 anni, il colosso sarebbe rimasto "sdraiato" sulla costa e che visitatori da tutto il mondo sarebbero andati a visitarlo per vederlo con i propri occhi. Sarà con gli arabi, nel VII secolo d.C., che l'enorme blocco verrà frammentato in decine di pezzi da vendere.

Il faro di Alessandria

A cavallo tra il IV e il III secolo a.C., l'architetto Sostrato di Cnido -sotto il regno di Tolomeo I- decise di sfruttare le sue avanzatissime nozioni tecnologiche per costruire un'opera nell'isola di Pharos, di fronte al porto d'Alessandria d'Egitto. L'obiettivo era aumentare la sicurezza del traffico marittimo, minacciato sia da numerosi banchi di sabbia, proprio in direzione del porto, sia dall'assenza di rilievi orografici.

Attraverso l'uso di specchi in bronzo lucidato, durante il giorno, il faro poteva rimanere acceso grazie ai raggi del sole riflessi; di notte, invece, si accedevano dei fuochi. Alla cima dell'ultima torre, dove avveniva la "magia" delle luci, si pensa che vi fosse una statua simbolica dedicata a tre possibili personaggi famosi nel mondo ellenistico: Alessandro Magno, Tolomeo I o il dio Elio.

Secondo le stime, la struttura di Sostrato di Cnido doveva essere alta più di 110 metri, rendendola il più alto edificio del mondo antico - dopo la Piramide di Cheope a Giza. Sarà solo intorno al 1303, a causa del terremoto di Creta, che il Faro cederà e crollerà su se stesso. I resti, nel 1480, verranno usati dal sultano mamelucco d'Egitto Qaytbay per costruire un forte.

Il tempio di Artemide (o Artemisio)

Questo tempio, dedicato alla dea Artemide, è di stile ionico e venne eretto nella città di Efeso, cioè nell'attuale Turchia.

Grazie a dei reperti archeologici, si può dire che già tra l'XI e il IX secolo a.C. si praticava un rudimentale culto della dea, probabilmente all'aperto ed intorno ad un recinto sacro. Sarà nel VIII o o VII secolo a.C., invece, che verrà costruito un primo e vero tempio, da cui seguirono una serie di restaurazioni e abbellimenti.

Il nome maggiormente ricordato è quello del re Creso di Lidia, che, tra il 560 e il 546 a.C., finanziò la costruzione del tempio diptero in marmo e di tutte le sue decorazioni. Sfortunatamente, però, le fonti ci dicono che il suo decennale lavoro di abbellimento venne drasticamente distrutto nel 356 a.C., quando Erostrato, un pastore greco antico, decise di dare a fuoco la struttura per far in modo che il proprio nome venisse celebrato in qualche modo.

Sarà con Alessandro Magno che gli efesini decideranno di ricreare il tempio, la cui ricostruzione terminerà intorno al III secolo a.C.

Con l'arrivo dei Goti nel Vicino Oriente e in Europa, i marmi di quello che una volta era un bellissimo luogo celebrato in tutto il mondo verranno usati per costruire la chiesa di San Giovanni ad Efeso e la Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli, mentre la distruzione definitiva avverrà nel 401 d.C., per ordine del vescovo Giovanni Crisostomo.