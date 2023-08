Settembre 2023 si apre con una nuova truffa telefonica: occhio all'SMS!

La fine dell’estate porta con se una nuova truffa telefonica. Dopo aver parlato della truffa telefonica wangiri, siamo qui a discutere di un altro tentativo da parte dei malviventi informatici che prende di mira i conti bancari.

La truffa in questione avviene sotto forma di SMS che, apparentemente, sembra essere inviato da un istituto di credito e che vuole mettere in guardia gli utenti da un tentativo d’accesso al proprio conto. L’aspetto interessante è rappresentato dal fatto che tale messaggio può essere confuso con quelli legittimi.

Dopo aver ricevuto l’SMS, i malviventi passano ad una chiamata telefonica proveniente da un numero che sembra effettivamente essere collegato alla sezione operativa della Polizia Postale che si occupa di cybersicurezza. I malviventi utilizzano la tecnica di spoofing per mascherare il numero reale e farne apparire un altro sul display dello smartphone.

Durante la chiamata, un finto operatore cerca di convincere il malcapitato a spostare i fondi verso un conto “sicuro”, che però non lo è.

Ovviamente si tratta di una chiamata fake, e vi diffidiamo dal prenderla come veritiera. Il consiglio è di riaggianciare immediatamente e bloccare il numero di telefono qualora doveste trovarvi di fronte ad una situazione come questa, in quanto non riceverete più i soldi spostati.