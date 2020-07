A Settembre apre a Milano 'Spazio Lenovo', il primo concept store in Europa di Lenovo

Lenovo ha annunciato che "Spazio Lenovo", il primo concept store in Europa di Lenovo, aprirà i battenti a Milano il prossimo mese di Settembre. Concepito come un ecosistema culturale dedicato all'innovazione, il flagship store offrirà anche esperienze per i visitatori, che potranno conoscere le ultime novità del produttore.

Al suo interno infatti saranno presenti anche aree per eventi, workshop, briefing ed incontri di business, a cui si aggiungono spazi dedicati ai partner, lounge e cafè ed uno spazio per il coworking.

Situato in Corso Matteotti, Spazio Lenovo rappresenterà secondo la compagnia anche un momento di ripartenza per il paese e per Milano, che è stata alle prese con l'emergenza sanitaria Covid-19. Al suo interno sarà possibile vivere in prima persona l'esperienza offerta dalla tecnologia di Lenovo, ma anche partecipare ad eventi e talk ed anche imparare attraverso una piattaforma di formazione.

“Spazio Lenovo dà vita alla visione Smarter Technology for All di Lenovo in un nuovo spazio fisico dove i visitatori possono entrare in contatto con la tecnologia e prendere visione di come l’IT può migliorare la vita delle persone e delle aziende, contribuendo a migliorare la società”, dichiara Luca Rossi, Senior VP di Lenovo Group. “Siamo felici di aprire il primo Spazio Lenovo in Europa e di farlo a Milano. Più che mai, in questo momento di ripresa, le aziende sono chiamate a collaborare con le istituzioni e la società per instaurare un dialogo sulle nuove modalità di lavoro, apprendimento e interazione sociale, ed è nostra responsabilità contribuire a questo progresso. La tecnologia ha avuto un ruolo fondamentale nell’abilitare i lavoratori, gli studenti e il pubblico in generale a rimanere produttivi, a continuare nei loro percorsi didattici e a trovare nuove forme di intrattenimento e modi per rimanere in contatto con le proprie famiglie e amici durante l’emergenza. Guardando al futuro, il nostro obiettivo è che Spazio Lenovo diventi un punto di incontro dove le persone possono scoprire l’immenso potenziale della tecnologia nel sostenere lo smart living, smart working e lo smart learning”.

Al momento la data d'apertura ancora non è nota, e sarà annunciata solo successivamente. L'annuncio dell'apertura del primo Flagship Store Europeo a Milano era arrivato lo scorso Novembre, ed evidentemente i lavori sono in fase di conclusione.