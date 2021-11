Settimana del Black Friday Amazon: annunciate le prime offerte attive da domani

Come noto, domani inizia la Settimana del Black Friday di Amazon, che ci condurrà direttamente al prossimo 29 Novembre 2021 quando terminerà la dieci giorni di promozioni in occasione del Venerdì Nero dello Shopping. Per l'occasione, Amazon ha già svelato le migliori offerte che saranno disponibili dalla mezzanotte del 19 Novembre.

Di seguito le elenchiamo come annunciate direttamente da Amazon:

Casa e cucina : le offerte sugli elettrodomestici come la macchina per preparare la pasta Philips, la macchina del caffé De Longhi e la friggitrice ad aria Princess.

: le offerte sugli elettrodomestici come la macchina per preparare la pasta Philips, la macchina del caffé De Longhi e la friggitrice ad aria Princess. TV, Home e Cinema : centinaia di offerte sulle Smart TV di Sony e su altri prodotti per l’home theatre come le casse Bose. Scopri i prodotti Foppapedretti scontati fino al 50%. Decora la tua casa con prodotti di arredamento scontati, tra cui le candele profumate Yankee Candle.

: centinaia di offerte sulle Smart TV di Sony e su altri prodotti per l’home theatre come le casse Bose. Scopri i prodotti Foppapedretti scontati fino al 50%. Decora la tua casa con prodotti di arredamento scontati, tra cui le candele profumate Yankee Candle. Informatica : risparmia sugli smartphone e gli accessori selezionati di Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi. Scopri le cuffie Beats e Sony. Scopri le offerte sugli smartwhatch di Apple e Garmin. Scopri le offerte sui monitor LG e sui tablet Lenovo. Tante offerte per il gaming come i notebook MSI Katana.

: risparmia sugli smartphone e gli accessori selezionati di Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi. Scopri le cuffie Beats e Sony. Scopri le offerte sugli smartwhatch di Apple e Garmin. Scopri le offerte sui monitor LG e sui tablet Lenovo. Tante offerte per il gaming come i notebook MSI Katana. Salute e cura della persona : risparmia fino al 50% sui prodotti di bellezza L’Oreal Paris, Nivea e Collistar. Scopri i prodotti per il make-up di Kiko e NYX Professional. Risparmia sui prodotti per la cura dei capelli di Rowenta come gli arricciacapelli professionali e la spazzola lisciante. Scopri le promozioni sui prodotti per la cura della persona di Braun e Gilette.

: risparmia fino al 50% sui prodotti di bellezza L’Oreal Paris, Nivea e Collistar. Scopri i prodotti per il make-up di Kiko e NYX Professional. Risparmia sui prodotti per la cura dei capelli di Rowenta come gli arricciacapelli professionali e la spazzola lisciante. Scopri le promozioni sui prodotti per la cura della persona di Braun e Gilette. Sport : decine di offerte su prodotti per il fitness come i tapis roulant FitFiu e l’attrezzatura da box Leone. Sconti fino al 30% sui prodotti per gli sport d’acqua come il SUP di Bluefin.

: decine di offerte su prodotti per il fitness come i tapis roulant FitFiu e l’attrezzatura da box Leone. Sconti fino al 30% sui prodotti per gli sport d’acqua come il SUP di Bluefin. Dispositivi Amazon : grazie al Black Friday, moltissime offerte su un’ampia selezione di dispositivi con Alexa integrata tra cui Echo dot (3° gen) a 19,99€ invece di 49,99€; Echo (4° gen) a 49,99€ anziché 99,99€; ; Echo Show 5 (2° gen) a 44,99€ anziché 84,99€; Echo Show 8 (2° gen) disponibile a 84,99€ invece di 129,99€; Echo Auto a 39,99€ anziché 59,99€. É possibile risparmiare anche sulla gamma di router Amazon, inclusi eero a 62,00€ anziché 99,00€ ed eero 6, disponibile a 194,00€ anziché 299,00€. In offerta anche Fire TV Stick 4K Max a 38,99€ invece di 64,99€; Fire TV Cube a 79,99€ anziché 119,99€.

: grazie al Black Friday, moltissime offerte su un’ampia selezione di dispositivi con Alexa integrata tra cui Echo dot (3° gen) a 19,99€ invece di 49,99€; Echo (4° gen) a 49,99€ anziché 99,99€; ; Echo Show 5 (2° gen) a 44,99€ anziché 84,99€; Echo Show 8 (2° gen) disponibile a 84,99€ invece di 129,99€; Echo Auto a 39,99€ anziché 59,99€. É possibile risparmiare anche sulla gamma di router Amazon, inclusi eero a 62,00€ anziché 99,00€ ed eero 6, disponibile a 194,00€ anziché 299,00€. In offerta anche Fire TV Stick 4K Max a 38,99€ invece di 64,99€; Fire TV Cube a 79,99€ anziché 119,99€. Marchi Amazon: risparmi fino al 30% su una selezione di prodotti dei marchi Amazon tra cui prodotti per la casa, elttronica, e prodotti per lo sport dei brand Amazon Basics, Umi ed Eono, prodotti di arredamento per tutti gli ambienti di casa dei brand Alkove, Rivet e Movian, prodotti per la salute, la cura della persona e caffè di Solimo, prodotti di bellezza di Belei e snack di Happy Belly.

risparmi fino al 30% su una selezione di prodotti dei marchi Amazon tra cui prodotti per la casa, elttronica, e prodotti per lo sport dei brand Amazon Basics, Umi ed Eono, prodotti di arredamento per tutti gli ambienti di casa dei brand Alkove, Rivet e Movian, prodotti per la salute, la cura della persona e caffè di Solimo, prodotti di bellezza di Belei e snack di Happy Belly. Amazon Music: i clienti che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited potranno avere tre mesi di uso gratuito, con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani, senza pubblicità, con audio in streaming di altissima qualità e milioni di episodi di podcast. In aggiunta, con l’acquisto di dispositivi Amazon Echo selezionati, i nuovi clienti Amazon Music Unlimited otterranno sei mesi di abbonamento gratuito.

i clienti che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited potranno avere tre mesi di uso gratuito, con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani, senza pubblicità, con audio in streaming di altissima qualità e milioni di episodi di podcast. In aggiunta, con l’acquisto di dispositivi Amazon Echo selezionati, i nuovi clienti Amazon Music Unlimited otterranno sei mesi di abbonamento gratuito. Kindle Unlimited : 3 mesi di Kindle Unlimited a 9,99€. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a milioni di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i nuovi iscritti a Kindle Unlimited. Si applicano termini e condizioni.

: 3 mesi di Kindle Unlimited a 9,99€. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a milioni di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i nuovi iscritti a Kindle Unlimited. Si applicano termini e condizioni. Amazon Fresh (Milano, Roma, Torino e Bologna) : dal 19 al 29 novembre, i clienti di Milano, Roma, Torino e Bologna dove è disponibile il servizio, avranno accesso ad offerte imperdibili con risparmi fino al 30% su oltre 1.000 prodotti. Inoltre, tutti i clienti che effettueranno il loro primo di almeno 15€, riceveranno uno sconto di 10€ utilizzando il codice FRESH10.

: dal 19 al 29 novembre, i clienti di Milano, Roma, Torino e Bologna dove è disponibile il servizio, avranno accesso ad offerte imperdibili con risparmi fino al 30% su oltre 1.000 prodotti. Inoltre, tutti i clienti che effettueranno il loro primo di almeno 15€, riceveranno uno sconto di 10€ utilizzando il codice FRESH10. U2 Supermercato su Amazon.it (Milano, Bergamo) : fino al 29 novembre, i clienti avranno accesso a centinaia di offerte su prodotti a marchio Il Viaggiator Goloso e Unes Confronta e Risparmia, con sconti fino al 15%.

: fino al 29 novembre, i clienti avranno accesso a centinaia di offerte su prodotti a marchio Il Viaggiator Goloso e Unes Confronta e Risparmia, con sconti fino al 15%. Pam Panorama su Amazon.it (Torino, Roma): dal 24 al 26 novembre, i clienti avranno accesso a migliaia di prodotti in offerta, con risparmi fino al 30%

Ovviamente riporteremo su queste pagine le migliori promozioni che saranno proposte nel corso della dieci giorni di offerte. A tal proposito, ricordiamo che è attivo il nostro hub dedicato al Black Friday in cui sono presenti tutte le offerte più interessanti.