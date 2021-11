Questa settimana ci sarà l'eclissi lunare parziale più lunga degli ultimi 600 anni

Durante questa settimana potremmo osservare un evento davvero unico: l'eclissi lunare parziale più lunga degli ultimi 600 anni, quando il Sole, la Terra e la Luna si allineeranno in cielo in un modo quasi perfetto. Il prossimo evento del genere si verificherà tra 648 anni, quindi l'occasione per osservarlo è unica.

In particolare, nella notte tra il 18 e il 19 novembre, l'eclissi parziale raggiungerà il picco alle 10:03 (ora italiana), quando il 97% della Luna sarà coperto. L'eclissi sarà visibile per tre ore da chiunque si trovi nel Nord e Sud America, in Australia, nella regioni del Pacifico e in alcune parti dell'Europa e dell'Asia orientale. Sfortunatamente per noi, l'evento non potrà essere visto in Italia da Roma in giù (e le regioni del nord vedranno solo la penombra).

La maggior parte della Luna apparirà di un colore bruno-rossastro proprio come un'eclissi lunare totale. L'intero evento durerà ben 3 ore e 28 minuti; mentre l'eclissi di penombra, ovvero quando la Luna attraversa sia la parte interna che quella esterna dell'ombra terrestre, durerà ben 6 ore e 1 minuto.

L'ultimo avvenimento simile a quello che sta per arrivare è stato il 18 febbraio 1440, mentre il prossimo sarà l'8 febbraio 2669. Fortunatamente per tutti, non ci sarà alcun bisogno di utilizzare strumenti speciali per osservare la Luna. Per controllare la zona in cui sarà visibile l'evento potrete utilizzare questo sito web, mentre per guardare in streaming l'eclisse vi consigliamo di farlo dal sito del Virtual Telescope.