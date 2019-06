In una settimana inghiottiamo la quantità di plastica contenuta in una carta di credito

Inquinamento: l'uomo in media ingerisce oltre 2000 frammenti di microplastiche ogni settimana. Cinque grammi ogni settimana, esattamente la quantità di plastica normalmente contenuta in una carta di credito. Lo dice una ricerca condotta da un team australiano, su commissione del WWF.

Lo studio, dall'eloquente titolo No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People è stato condotto dai ricercatori dell'Università di New Castle, incrociando i dati di oltre 50 ricerche sul tema.

Secondo i ricercatori le microplastiche in media hanno un diametro inferiore ai 5 millimetri, e le assumiamo principalmente bevendo. Non soltanto l'acqua di rubinetto, è ricca di microplastiche anche l'acqua imbottigliata. La microplastica raggiunge tanto l'acqua di superficie che quella delle falde.

Non stupisce quindi che tra gli alimenti dove è stato rinvenuta la più alta concentrazione di microplastiche ci siano anche i frutti di mare, assieme a sale e birra.

Marco Lambertini, direttore internazionale del WWF, ha spiegato che questo report ci permette di fare un notevole passo in avanti nella comprensione del problema, e che dovrebbe servire ai governi di tutto il mondo per iniziare a prendere misure concrete: "mentre le ricerche indagano sui potenziali effetti negativi sulla salute umana è chiaro a tutti che si tratta di un problema globale, che può essere risolto solo affrontando le cause alla radice. Se non vogliamo plastica nel corpo, dobbiamo fermare i milioni di tonnellate di plastica che continuano a diffondersi nella natura. E' necessaria un'azione urgente a livello di governi, di imprese e di consumatori, e un trattato globale con obiettivi globali".



Anche altri studi erano giunti a conclusioni simili, mentre ora sappiamo che le microplastiche si spostano anche grazie al vento.