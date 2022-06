La settimana inizia col botto: che sconti su AirPods Pro e Sony Wh-1000XM5!

Questo lunedì di Giugno continua col botto, ed all'insegna di offerte davvero molto interessanti. Nella fattispecie, segnaliamo due offerte davvero degne di nota su due modelli di cuffie: le AirPods Pro e le Sony Wh-1000XM5.

Entrambe rientrano nella nuova promozione di eBay che dà diritto ad uno sconto del 20% anche sui prodotti già con prezzo ridotto.

Le AirPods Pro, nello specifico, possono essere portate a casa al super prezzo di 159,92 Euro, in calo dai 199,90 Euro precedenti, inserendo al momento del pagamento il codice sconto "MENO20ESTATE" (senza virgolette, ovviamente). La vendita è effettuata da eShopping, un rivenditore con il 99,6% di feedback positivi che garantisce la spedizione gratuita in tre giorni con arrivo a casa previsto tra mercoledì 15 Giugno e giovedì 16 Giugno 2022.

In offerta troviamo anche le Sony WH-100XM5 (qui trovate la nostra recensione delle Sony WH-1000XM5), le nuove cuffie da viaggio del produttore giapponese che sono disponibili a 319,12 euro, dai 398,90 Euro precedenti. In questo caso la consegna è prevista tra il 16 ed il 17 Giugno 2022 a casa, e la vendita è effettuata da Monclick Italia che ha il 97,1% di feedback positivi. Per ottenere lo sconto anche in questo caso è necessario inserire il codice sconto "MENO20ESTATE" nell'apposito campo al momento del pagamento.