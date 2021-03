In una settimana l'Islanda è stata colpita da 17.000 terremoti, cosa succede?

A sud-ovest dell'Islanda, nella penisola di Reykjanes, durante la scorsa settimana sono stati registrati più di 17.000 terremoti. I più potenti si sono verificati nella capitale, Reykjavi, dove vive oltre la metà della sua popolazione.

Gli esperti sono preoccupati, infatti, di una possibile eruzione dal sistema vulcanico Krýsuvík nell'area, oltre che dell'avvento di terremoti ancora più potenti. In questa zona si sono verificati secoli di calma intervallati da sciami sismici. L'ultimo è infatti iniziato nell'ultimo anno.

Il 3 marzo, la preoccupazione è aumentata notevolmente quando è stato rilevato un tipo di attività sismica caratteristica del movimento del magma, indicando forse una possibile eruzione. Attualmente, la Protezione Civile e altre autorità di controllo hanno tenuto diverse conferenze stampa, hanno chiuso diverse strade e stanno attuando una maggiore sorveglianza visiva dell'area sopra il potenziale sito di eruzione.

Naturalmente potrebbe trattarsi di un "falso allarme", ma la prudenza in questi casi non è mai troppa. L'ultima volta che il sud-ovest dell'Islanda ha vissuto un periodo così turbolento di terremoti ed eruzioni vulcaniche è stato nel 1300, quando - oltre alle persone - non c'erano dei mezzi per controllare questo tipo di attività.

Mantenete la calma: in Islanda questi eventi sono chiamati "eruzioni turistiche" in quanto sono relativamente sicure e offrono l'opportunità a molte centinaia di persone di assistere a uno spettacolo davvero unico. La più grande preoccupazione a livello internazionale, infatti, riguarda l'interruzione dei viaggi aerei a causa dell'attività vulcanica.

Insomma, vedremo come si evolverà la situazione nella nazione.