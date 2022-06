Settimana lavorativa di 4 giorni, nel Regno Unito avviata la più grande prova al mondo

Chi non vorrebbe lavorare di meno e avere gli stessi benefici? I lavoratori sarebbero più felici e, a loro volta, anche la produttività rimarrebbe invariata. Proprio per questo motivo si stanno sempre più portando a termine prove della "settimana lavorativa di 4 giorni", come quella che si è conclusa in Islanda. Adesso tocca al Regno Unito.

Nei prossimi sei mesi, 70 aziende adotteranno il nuovo modello di lavoro. Tutti gli impiegati coinvolti riceveranno il 100% della retribuzione precedente, ma con il bonus aggiuntivo di un giorno libero in più (una scelta che potrebbe far aumentare la produttività del 40%). Il programma è stato organizzato da ricercatori delle università di Oxford e Cambridge, insieme al gruppo Autonomy, promotore dell'iniziativa.

"La pandemia ci ha fatto riflettere molto sul lavoro e su come le persone siano capaci di organizzare la propria vita", ha affermato Sam Smith, co-fondatore della Pressure Drop Brewery del Tottenham, una delle aziende partecipanti alla prova, in una dichiarazione alla BBC. "Stiamo attuando questo cambiamento per migliorare la vita del nostro personale ed essere parte di un cambiamento progressivo nel mondo che migliorerà la salute mentale e il benessere delle persone".

In tutto saranno 3.000 i lavoratori che parteciperanno allo studio. Questa scelta, atta ad apportare un aumento della produttività e della felicità dei dipendenti, sembra vantaggiosa per la maggior parte dei luoghi di lavoro. Certo, resta da vedere se i datori di lavoro accetteranno una tale idea, e per questo motivo l'iniziativa dovrebbe essere sostenuta da legislazioni ad hoc.

