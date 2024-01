La settimana lavorativa dà ancora più speranza con questi ottimi risultati

In un esperimento pionieristico nel Regno Unito, 61 organizzazioni hanno ridotto le ore lavorative del 20% per sei mesi senza tagliare gli stipendi, per esplorare l'impatto di una settimana lavorativa più breve sul benessere dei dipendenti e sulla produttività aziendale.

I risultati sono stati positivi: una riduzione del 65% nei giorni di malattia e del 57% nel turnover del personale, indicando una forza lavoro più sana e stabile. Inoltre, le entrate aziendali sono aumentate in media dell'1,4%.

I dipendenti hanno riportato un miglioramento significativo del benessere, con il 71% che ha segnalato una riduzione del burnout e il 39% che si sentiva meno stressato. Hanno utilizzato il tempo libero extra per gestire impegni personali e familiari, migliorando il loro equilibrio tra lavoro e vita privata.

La ricerca, condotta dall'Università di Cambridge in collaborazione con il Boston College, ha utilizzato sondaggi e interviste per comprendere l'adattamento delle organizzazioni a questo nuovo modello. I dipendenti hanno cercato attivamente miglioramenti dell'efficienza per compensare la settimana lavorativa più breve. Nonostante alcune sfide, come la riduzione delle interazioni informali e la consapevolezza di essere monitorati, molti manager coinvolti nella sperimentazione non possono immaginare di tornare alla tradizionale settimana lavorativa di cinque giorni.

Questa ricerca segue altri studi simili, come quello di Microsoft Japan nel 2019, che ha riportato un aumento della produttività del 40% dopo aver chiuso per cinque venerdì consecutivi. Questi risultati suggeriscono che una settimana lavorativa di quattro giorni potrebbe essere una politica fattibile a livello nazionale e globale, offrendo benefici sia ai dipendenti che alle aziende.