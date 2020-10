Questa settimana Marte sarà molto vicino alla Terra e non ricapiterà per altri 15 anni

Vi abbiamo già riportato sulle nostre pagine dell'incredibile visibilità di Marte nell'ultimo periodo, che può essere facilmente osservato durante la notte alzando semplicemente lo sguardo in cielo. Il motivo è che il Pianeta Rosso si trova a "soli" 62.1 milioni di chilometri dalla Terra, una distanza - in termini cosmici - davvero ravvicinata.

Un evento del genere non ricapiterà per i prossimi 15 anni. L'incontro più vicino possibile non è questo: è sarà quando la Terra si trova più lontana dal Sole (afelio) e Marte più vicino alla nostra bella stella (perielio). A questo punto i due corpi celesti sarebbero distanti l'un l'altro di circa 54.6 milioni di chilometri.

Questa configurazione è chiamata "opposizione" e si verifica ogni due anni circa (tra due anni, nel 2022, il pianeta sarà in opposizione a 81.5 milioni di chilometri). Tuttavia, in realtà, i due pianeti non hanno mai registrato questo punto "più vicino". L''approccio più vicino che abbiamo mai registrato è avvenuto nel 2003, con soli 55.7 milioni di chilometri di distanza che ci separavano da Marte. Anche nel 2018 era abbastanza vicino, con soli 57.6 milioni di chilometri tra di noi.

Attualmente, dopo questo grande avvicinamento, ci allontaneremo sempre di più dall'allineamento con il nostro vicino più prossimo e non inizieremo ad avvicinarci di nuovo fino al 2029, culminando in un incontro molto ravvicinato nel 2035 a soli 56.9 milioni di chilometri di distanza. Oltre alla distanza più vicina, i due pianeti possono trovarsi anche molto lontani: quando la Terra e Marte si trovano sui lati opposti del Sole ed entrambi nel loro afelio si trovano a 401 milioni di chilometri di distanza.

Quindi, se volete "salutare" il Pianeta Rosso durante il suo passaggio dovete farlo entro questa settimana, perché poi ci rivedremo chiaramente nel 2035.