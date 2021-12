La settimana di Natale inizia con 22 app, giochi e pack di icone in regalo per Android

Dopo un weekend condito da 28 contenuti in regalo su Google Play Store, gli utenti possessori di smartphone Android potranno ritornare nel medesimo negozio di Big G per accedere a 22 app, giochi e pack di icone gratis per un periodo limitato. Si tratta dei primi doni della settimana di Natale: ecco l’elenco completo.

Applicazioni

Simply HDR

Speed Camera Radar (PRO)

Giochi

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

Grow Spaceship VIP - Galaxy Battle

Defender Heroes Premium

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

Perplex

Pacchetti di icone per la personalizzazione

Light Purple - Icon Pack

Black Army Ruby - Icon Pack

Black & White HD -Icon Pack

Cirgus - Icon Pack

Color lines - Icon Pack

Glass Black - Icon Pack

Glass Neon - Icon Pack

Metal Circle - Icon Pack

Next Icon Pack Pro

Pixel Pie 3D - Icon Pack

Roui - Icon Pack

Rugo - Icon Pack

WhatsArt - Icon Pack

Win Metal - Icon Pack

In sconto potrete invece trovare videogiochi per smartphone come Absolute Drift, Bridge Constructor Portal, DISTRAINT 2, FRAMED, Fran Bow, Little Misfortune, Package Inc, The Sequence e Truberbrook. La lista integrale, ricca anche di pacchetti di icone in offerta, la potrete trovare invece nella pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Attenti però al malware Joker tornato su Android tramite alcune nuove app infette.