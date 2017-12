Settimana nera per il Bitcoin: dopo il record è scivolato a 13.000 Dollari

Non è stata certamente la settimana di Natale che si aspettavano gli investitori ed utenti che hanno investito nel Bitcoin . La criptovaluta, infatti, anche nella giornata di oggi sta certificando sette giorni da incubo, che hanno portato ad una svalutazione complessiva del 30% per la moneta, che proprio qualche giorno fa toccava cifre da capogiro.

Come vi mostriamo nel grafico presente in calce, gentilmente offerto dal nostro sito di riferimento Coinmarketcap, dopo aver toccato, lo scorso 17 Dicembre, i 20.000 Dollari di valutazione, sembra essere caduto in una spirale che ha portato ad un brusco calo del prezzo, al punto che qualche ora fa è arrivato a raggiungere una valutazione di 13.107,60 Dollari, la più bassa degli ultimi giorni.

Le interpretazioni su questo brusco calo sono tante: per molti si tratta del tanto atteso (e temuto) scoppio della bolla, per altri si tratta di un semplice ritorno alla realtà alla luce delle cifre da capogiro registrate nelle settimane scorse, mentre altri esperti di mercato indicano quella degli ultimi giorni come una correzione naturale.

Per tutti coloro che negli ultimi tempi hanno seguito le vicende relative al Bitcoin, però, variazioni di valore come queste non rappresenteranno certo una novità assoluta: più volte, infatti, la criptovaluta ha subito crolli di questo genere, per poi rialzarsi.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 14.201,90 Dollari, in calo del 15,90% rispetto al prezzo di chiusura di ieri. La capitalizzazione di mercato, invece, è a 244,45 miliardi di Dollari.