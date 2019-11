E' la settimana del November 2019 Update di Windows 10: in arrivo domani?

La settimana che è appena iniziata potrebbe portare il November 2019 Update di Windows 10 sui PC compatibili. Secondo le indiscrezioni emerse negli ultimi tempi, l'aggiornamento dovrebbe arrivare nella giornata di domani, martedì 12 Novembre negli Stati Uniti ed il giorno successivo in alcune parti del mondo.

Sui dispositivi compatibili (qui trovate la lista dei processori supportati) l'aggiornamento sarà offerto sotto forma di pacchetto opzionale e gli utenti avranno la possibilità di avviare il processo d'installazione dalla pagina delle impostazioni di Update.

Per i PC su cui è stato installato il May 2019 Update, la nuova versione non dovrebbe richiedere più di dieci minuti per completare l'installazione. Se invece si possiede un PC basato su una build precedente, il processo di aggiornamento richiederà più tempo.

Al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi in quanto Microsoft non ha confermato in via ufficiale il lancio del November 2019 Update. Le prime indiscrezioni sono emerse lo scorso ottobre per bocca di Zac Bowden di Windows Central, da sempre uno dei siti più affidabili sull'universo Windows.

L'aggiornamento a quanto pare richiederà circa 32 gigabyte, in linea con il May 2019 Update.

Per quanto riguarda le novità, in molti l'hanno paragonato ai vecchi Service Pack, in quanto non porta nessuna rivoluzione in termini di funzioni, ma solo piccoli accorgimenti.