Questo fine settimana ci sarà il più grande passaggio di un asteroide dell'anno

Di asteroidi che passano vicino alla Terra ce ne sono davvero tanti e, fortunatamente per noi, nessuno di questi è pericoloso. Questo fine settimana ci sarà un altro evento del genere, soprannominato il più grande sorvolo di un asteroide del 2021. La pietra spaziale, chiamata 2001 FO32, si avvicinerà al nostro pianeta in tutta sicurezza.

Così come suggerisce il nome, l'asteroide venne scoperto 20 anni fa e ha un diametro compreso tra 440 e 680 metri. Il corpo celeste passerà a una distanza di 2 milioni di chilometri e gli scienziati stanno già pianificando il modo per studiare la roccia in ogni suo particolare.

"Conosciamo il percorso orbitale di 2001 FO32 attorno al Sole in modo molto accurato da quando è stato scoperto 20 anni fa e da allora è stato continuamente monitorato", ha dichiarato Paul Chodas, direttore del Center for Near Earth Object Studies. "Non c'è alcuna possibilità che l'asteroide si avvicini alla Terra più di 2 milioni di chilometri."

Ad osservare al meglio la pietra spaziale ci sarà il Deep Space Network, le cui antenne radio si trovano in California, Spagna e Australia. Secondo uno studio, circa il 15% degli asteroidi vicini alla Terra di dimensioni paragonabili a 2001 FO32 hanno una piccola luna intorno a loro; una grande occasione per scoprirne di più.

"Attualmente si sa poco di questo oggetto, quindi l'incontro ravvicinato offre una grande opportunità per imparare molto su questo asteroide", afferma Lance Benner, scienziato al JPL della NASA. Purtroppo l'asteroide non potrà essere visto a occhio nudo e servirà un piccolo telescopio. Se avete modo di osservare l'evento fatelo, poiché il prossimo passaggio ravvicinato di 2001 FO32 sarà nel 2052.