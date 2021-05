Questa settimana potrete ammirare la 'Superluna di sangue': ecco cos'è

Durante questa settimana, il 26 maggio 2021, sarà possibile ammirare la "Superluna di sangue". Ogni mese, la Luna passa attraverso il perigeo (il punto più vicino alla Terra) e l'apogeo (il punto più lontano dalla Terra). Quando si trova nel punto più vicino del nostro pianeta nello stesso momento in cui è piena, viene chiamata "superluna".

Quella di questa settimana sarà la Superluna più grande di tutto il 2021 e apparirà particolarmente grande e luminosa nel cielo. In tutto il mondo si potrà osservare l'incredibile evento, sperando che le condizioni climatiche siano particolarmente tranquille. Il punto più luminoso sarà nella tarda notte e nelle prime ore del mattino.

Non solo: l'evento della vicinanza coincide con un'eclissi totale. Purtroppo per noi non potremmo assistere all'eclissi totale, che sarà "esclusiva" degli Stati Uniti continentali occidentali, del Canada, del Messico, della maggior parte dell'America centrale, dell'Ecuador, del Perù occidentale, del sud del Cile e dell'Argentina.

Per quale motivo la Luna diventa di colore rosso durante questo evento? La Luna eclissata è scarsamente illuminata dalla luce rosso-arancione lasciata da tutti i tramonti e dalle albe che si verificano in tutto il mondo in quel momento. Più sono presenti polvere o nuvole nell'atmosfera terrestre durante l'eclissi, più rosso apparirà il nostro satellite.

Quindi nulla di apocalittico insomma, solamente un curioso effetto della luce! A proposito: sapete chi è il proprietario della Luna?