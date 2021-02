Questa settimana potrebbe essere stato il prototipo SN10 di SpaceX

Il prossimo prototipo del razzo di SpaceX potrebbe prendere il volo nel giro di pochi giorni, se tutto andrà secondo i piani. Il veicolo, soprannominato SN10, ha "buone possibilità di volare questa settimana", secondo un tweet del CEO di SpaceX, il sempre chiacchieratissimo Elon Musk.

La notizia arriva dopo che il predecessore (SN9) è balzato a un'altitudine di circa 10 chilometri all'inizio di questo mese presso lo stabilimento della società a Boca Chica, in Texas. La fine del precedente missile in acciaio inossidabile è stata piuttosto "esplosiva". Prima ancora, invece, aveva avuto un piccolo "svenimento".

Gli eventi furono così violenti che la Federal Aviation Administration avviò un'indagine sulle precauzioni di sicurezza prese da SpaceX. Alla fine della scorsa settimana, tuttavia, un portavoce della FAA ha dichiarato alla stampa che l'agenzia aveva già chiuso le indagini: "aprendo la strada al volo di prova SN10 in attesa dell'approvazione della FAA per gli aggiornamenti delle licenze".

La compagnia spaziale ha recentemente installato alette aerodinamiche su SN10. Il prototipo dovrà essere sottoposto a diversi test antincendio statici prima che SpaceX prepari il terreno per la prossima esplosione o per un atterraggio regolare, a seconda dei casi. Per ora, dovremo solo aspettare e vedere.



Insomma, incrociamo tutti le dita!