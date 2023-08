Il settore dell'IA è nelle mani di Foxconn: produce il 50% delle GPU di NVIDIA

Vi abbiamo già spiegato che NVIDIA ha venduto mezzo milione di GPU per l'IA nel 2023: un numero impressionante, probabilmente un record assoluto per il colosso di Santa Clara. A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: chi produce le GPU IA del Team Verde? Il nome, forse, potrebbe esservi familiare.

Stando a quanto spiegano l'Economic Daily e TrendForce, al momento sarebbe Foxconn la maggiore fornitrice di NVIDIA. L'azienda, che sta già producendo gli iPhone 15 in arrivo a settembre, si sarebbe accaparrata il 50% di tutta la produzione di GPU per l'IA del Team Verde. Come se non bastasse, il CEO dell'azienda Liu Yangwei avrebbe detto agli investitori che Foxconn realizza in totale il 70% dei server IA venduti nel mondo.

Una statistica impressionante, ma anche decisamente realistica. Foxconn, infatti, ha un contratto in esclusiva con NVIDIA che la rende la produttrice unica delle GPU A100 e A800 del Team Verde, che sono unicamente destinate al mercato cinese, nonché delle loro versioni global, ovvero dei chip H100 e H800. Negli scorsi giorni, era emerso che compagnie cinesi del calibro di Baidu, Tencet e Alibaba hanno investito cinque miliardi di Dollari in NVIDIA per accaparrarsi le sue GPU di nuova generazione.

Oltre alle GPU di NVIDIA, Foxconn produce tantissime altre componenti per server, tra le quali abbiamo i super-processori utilizzati da compagnie come Amazon Web Services e Google per i loro servizi cloud e legati all'IA. Secondo Liu Yangwei, il settore dei chip per l'IA vale al momento 30 miliardi di Dollari, ma crescerà fino a 150 miliardi entro il 2027.

Il valore dell'intero settore dei server e dei datacenter, invece, dovrebbe aumentare da 123 a 186 miliardi di Dollari entro il prossimo quinquennio, escludendo ovviamente l'apporto dato dall'IA. Tuttavia, Yangwei ha enfatizzato gli ottimi rapporti di Foxconn con il Nordamerica e le sue aziende: se questi ultimi dovessero venire meno, magari a causa della continuazione della guerra dei chip tra Cina e Stati Uniti, è possibile che la compagnia sia costretta a rivedere al ribasso le sue stime di crescita.