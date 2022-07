In quale settore investe Bill Gates? La risposta è del tutto inaspettata

Dopo aver visto il primo curriculum di Bill Gates, risalente addirittura al 1974, il papà di Microsoft si è reso protagonista nelle scorse ore di un nuovo investimento milionario. Niente tecnologia e informatica questa volta, però: al contrario, Gates ha comprato 2.100 ettari di terra in North Dakota.

Nello specifico, quelli comprati da Gates sono terreni agricoli, il che lascia pensare che in futuro ospiteranno spazi dedicati ai nuovi progetti del miliardario sull'agricoltura sostenibile e contro la fame nel mondo, che lo stesso Bill Gates vorrebbe eliminare insieme a malaria e tubercolosi.

Sfortunatamente, il miliardario americano non sembra avere una buona storia nella gestione del suo patrimonio di terreni sparsi per il mondo. Nel caso del North Dakota, addirittura, l'arrivo di Gates avrebbe causato diverse preoccupazioni nei cittadini dello Stato, spingendo il Procuratore Generale dello Stato Drew Wingley ad intervenire nell'acquisto, un affare da 13,5 milioni di Dollari, dicendo che "i nostri uffici devono ancora confermare come la compagnia di Gates intenda utilizzare le terre che ha comprato e se tali utilizzi aderiscano alle norme dello Stato".

L'acquisto di terre in North Carolina da parte di Gates, comunque, è solo l'ultimo di una lunghissima serie: il papà di Windows e Microsoft, infatti, possiede 269.000 acri di terra in 12 Stati diversi, per un totale di terreni pari all'1% dell'intero suolo coltivabile americano. Al momento, Bill Gates sarebbe tra i più grandi proprietari terrieri degli Stati Uniti d'America, con un totale di terre pari a tre volte la città di Berlino o all'intera metropoli di Hong Kong.

Durante un Ask Me Anything, però, Gates ha riportato una versione diversa dei dati, spiegando che "le terre sono state acquistate dal team di investimenti che segue il mio patrimonio, e si tratta di meno dello 0,1% del territorio americano. Solitamente investiamo nei territori per motivi molto diversi, ma nel caso delle fattorie lo facciamo per aiutare chi le gestisce ad aumentare la produttività, con dei sistemi che potrebbero poi avere anche altri usi". In calce a questa notizia potete trovare una mappa degli Stati Uniti che evidenzia gli Stati in cui il miliardario possiede dei terreni agricoli.