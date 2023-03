Il settore degli smartphone premium è in mano ad Apple

Se nell'anno appena conclusosi abbiamo assistito a una riduzione del 12% di vendite di smartphone rispetto a quello precedente, così non è stato per la categoria di dispositivi premium, la quale ha visto un incremento, seppur contenuto, dell'1%.

Questo è stato l'andamento globale nel mercato degli smartphone secondo un rapporto stilato da CounterPoint Research ma la cosa che appare più sorprendente è il fatto che, nonostante gli smartphone di questa fascia ammontino solo al 20% delle vendite globali, sono stati in grado di raggiungere per la prima volta il 55% degli incassi totali.

La casa della mela dimostra di essere la regina incontrastata di questo segmento con oltre il 75% del mercato premium nelle sue mani, benché Apple proponga anche iPhone meno costosi. A seguire troviamo Samsung, passata dal 17% al 16%, e Huawei al 3%.

La crescita del mercato degli smartphone premium nel 2022 è andata quindi in controtendenza rispetto a quello dei dispositivi a più basso prezzo, nonostante le difficoltà di natura macroeconomica che il settore tech ha dovuto e sta ancora affrontando. Secondo gli analisti, questo aumento potrebbe essere dato dalla disponibilità economica delle persone più abbienti che, a differenza delle fasce più a rischio, avrebbero subito meno il contraccolpo causato dalla crisi globale.

Non possiamo fare altro che domandarci se questi numeri cambieranno in futuro ma di certo Apple è sempre stata sinonimo di smartphone da un certo prezzo mentre Android offre dispositivi eccellenti a prezzi moderati anche in questo 2023.