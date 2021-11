Seul vuole diventare la prima città del mondo ad entrare nel Metaverso

E' indubbio che il metaverso faccia gola a tanti, ma la notizia ripresa da Quarz è senza dubbio interessante dal momento che Seul ha annunciato che vuole diventare la prima grande città del mondo ad entrare nel Metaverso. L'annuncio è arrivato lo scorso 3 Novembre, quando la capitale sudcoreana ha diffuso i primi dettagli.

Le intenzioni del governo cittadino sono di rendere disponibili una varietà di servizi pubblici ed eventi culturali direttamente nel Metaverso: qualora il piano dovesse avere successo, i residenti di Seoul saranno in grado di visitare un municipio virtuale per tutte le loro operazioni, ma avranno anche modo di presentare denunce civili, il tutto utilizzando i visori per la realtà virtuale.

L'investimento messo sul piatto da Seoul è da 3,3 milioni di Dollari e rientra in un piano decennale del sindaco Oh See-hon, che mira a migliorare la mobilità sociale tra i cittadini ed aumentare la competitività globale.

La piattaforma di Seoul sul Metaverso sarà operativa entro il 2026 ed i lavori inizieranno entro la fine del 2022: sarà presente un ufficio virtuale del sindaco, ma degli spazi per le imprese, un incubatore fintech ed un sistema d'investimento. E' anche prevista una cerimonia virtuale, mentre nel 2023 la città aprirà il "Metaverse 120 Center".

Qualche giorno fa, anche Justin Bieber ha annunciato che terrà un concerto nel Metaverso, mentre in precedenza Nike aveva mostrato il proprio interesse nei confronti del Metaverso.