Un sex toy potrebbe vincere un importante premio al CES 2020. E' di nuovo polemica

Manca sempre al CES 2020 ed in attesa di scopre le novità che hanno in serbo le varie società, è già polemica. Il motivo? Il Las Vegas Journal Review riferisce che un sex toy sarebbe tra i candidati per ottenere il premio "Last Gadget Standing", uno dei più prestigiosi assegnati dalla fiera.

Il giocattolo infatti avrebbe suscitato l'entusiasmo dei giurati e la stampa in quanto sarebbe possibile controllarlo tramite un'applicazione che si scarica su smartphone, ed infatti è entrato tra i finalisti, il tutto per la contentezza della startup californiana Lioness che l'ha progettato a creato.

Non si tratta della prima volta che i termini sex toy e CES entrano in contatto: lo scorso anno fu revocato l'Innovation Reward ad un sex toy femmile, tra le polemiche generali anche della stampa specializzata, oltre che della stessa startup. Solo successivamente la Consumer Technology Association aveva precisato che la decisione era stata presa in quanto si trattava di un dispositivo "osceno, immorale, indecente, profano e non conforme all'immagine della CTA".

Il 2020 però segnerà l'ingresso ufficiale dei prodotti a sfondo sessuale nella categoria "Salute e Benessere", ed infatti è già scoppiata la discussione sul web.

Sul funzionamento del giocattolo però non sono arrivate informazioni di nessun tipo. Il CES prenderà il via il 7 Gennaio nel Nevada.