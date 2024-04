Questa sexy fotocamera con IA è realtà o uno scherzo? Spoglia le persone in 10 secondi

I deepfake in tempo reale potrebbero essere...reali. Sul web si sta molto parlando di NUCA, una fotocamera che è destinata a far discutere in quanto utilizzando l’intelligenza artificiale è in grado di spogliare automaticamente qualsiasi persona di cui si scatta una foto nel giro di 10 secondi.

Alcuni esempi sono visualizzabili in calce, ma attenzione: i due creatori del progetto, Mathias Vef e Benedikt Groß, l’hanno descritto come un prototipo funzionale e “speculativo di design ed arte”.

Sul sito web di NUCA si legge che “questo progetto stimola una discussione cruciale sul potenziale dell'intelligenza artificiale, sottolineando il consenso, l'equità algoritmica e l'impatto sociale delle immagini generate dall'intelligenza artificiale”. Il primo prototipo altro non è che una fotocamera stampata in 3D con obiettivo grandangolare da 37mm.

Nel momento in cui si scatta una fotografia, viene inviata ad un server che utilizza un classificatore sviluppato da Vef e Groß che analizza l’immagine e genera una descrizione includendo caratteristiche come sesso, età, razza ed altro. Tale testo viene quindi utilizzato per creare un messaggio da inviare a Stable Diffusion il quale, insieme ad un modello di Civitai, genera il corpo nudo della persona.

La fotocamera utilizza anche uno strumento open source per “incollare” il volto sul corpo nudo e quindi rendere la fotografia più realistica. Tutto ciò avviene in 10 secondi: sono pochissimi i secondi necessari per passare dallo scatto della foto alla generazione della versione “nuda” del soggetto. I creatori però puntano a ridurre il processo a 5 secondi. I risultati ovviamente non sono sempre ottimali, ma nella maggior parte dei casi sono convincenti. Qualche altro esempio è disponibile direttamente sul sito di NUCA.

