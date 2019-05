La sezione tendenze di Youtube penalizza gli youtuber a vantaggio dei grossi brand

La sezione tendenze di Youtube non è imparziale, anzi, penalizza i content creator a favore dei grossi brand della televisione e della musica. Per andare in tendenze (negli USA) uno youtuber ha bisogno di oltre il doppio di visualizzazioni necessarie ad un video dei Late Show.

Lo studio è stato condotto da un canale Youtube chiamato Coffee Break che The Verge definisce "popolare trai creatori di contenuti". Se state storcendo il naso già ora aspettate un attimo prima di formulare un giudizio affrettato: sembra estremamente accurato, e si basa sull'analisi di oltre 40.000 video caricati sulla piattaforma.

La sezione tendenze di Youtube, assieme alla Home, è uno dei principali modi che uno youtuber ha per farsi conoscere da un pubblico vasto e eterogeneo. Ci finiscono i video che gli algoritmi e i dipendenti di Google ritengono più interessanti: contenuti che hanno registrato molte views in poco tempo, o che sono stati visti per intero (senza interruzioni) da molti utenti. I video che finiscono in questa sezione della piattaforma finiscono per aumentare in modo esponenziale le visualizzazioni. Non stupisce che piazzare un video nelle tendenze sia l'ambizione di ogni youtuber.

Però qualcosa si è inceppato: sono sempre di più i content creator che lamentano una forte arbitrarietà di questo strumento. Sempre di più lo spazio riservato ai singoli dei cantanti, o ai trailer dei blockbuster di Hollywoord, così come le onnipresenti clip dei Late Show. Sempre di meno, al contrario, i video degli youtuber che alle spalle non hanno grosse aziende. Eppure i conti non tornano, perché spesso quest'ultimi fanno molte più views.

Statisticamente, perché un video del famigerato Logan Paul finisca in tendenze deve fare almeno 11 milioni di visualizzazioni. A The Tonight Show ne bastano poco più di 200.000. Paul nelle tendenze c'è finito solo quattro volte negli ultimi 18 mesi, ESPN (l'emittente americana) oltre 85. Il 95% dei contenuti nella categoria "News" che finiscono nelle tendenze sono prodotti da testate ed emittenti mainstream. Solo il restante 5% sono notizie raccontate dai content creator.

Una (convincente) ipotesi del perché succeda questo la fornisce lo stesso autore del video a The Verge: Youtube vede le tendenze come un'area dove attirare i suoi utenti verso contenuti che vanno bene agli inserzionisti pubblicitari, mentre i creator vedono la sezione come un modo per mettere sotto i riflettori (e quindi ricompensare) i contenuti virali.

Due interpretazioni diverse, che creano una certa frustrazione tra gli youtuber rimasti scontenti.

Ci sentiamo di fornire un ulteriore postilla: non ci risulta che Jimmy Fallon abbia mai ripreso e deriso il cadavere di un suicida, a differenza di Logan Paul. Non ci risulta che la CNN abbia mai riportato che i vaccini creano l'autismo, molti altri creatori di news alternative sì. Questo per dire: anche a noi farebbe piacere vedere più contenuti dei creativi tra le tendenze, ma se Google è arrivata a ridurre all'osso il loro spazio, qualche domanda dovrebbero farsela.

In passato Susan Wojcicki aveva detto che Youtube potrebbe dedicare almeno il 50% delle tendenze ai contenuti creati dagli youtuber in una lettera inviata ai creator si era scusata per il fatto che la piattaforma di cui è CEO non stia facendo abbastanza per sostenerli.