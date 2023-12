Sfatiamo finalmente un mito sugli squali: ecco quale

Una ricerca pubblicata nel Journal of Fish Biology e guidata dal biologo marino Robert Bullock, sembra stravolgere alcune nostre convinzioni sugli squali. Di cosa si tratta realmente?

Come vi abbiamo già mostrato qualche tempo fa, gli squali si muovono costantemente e i motivi sono del tutto fisiologici. Questo rappresenta infatti l’unico modo per poter "respirare" attraverso complessi meccanismi. Ma a quanto pare, non per tutti è così!

Fino ad oggi ad esempio, biologi marini di tutto il mondo pensavano che lo squalo grigio del reef (Carcharhinus amblyrhynchos) fosse uno di questi. Ma durante le indagini di routine effettuate dai subacquei di Save Our Seas, questi squali sono stati sorpresi nei pressi delle isole delle Seychelles a… sonnecchiare sul fondo del mare.

Le immagini che potete osservare al seguente link parlando chiaro. Si tratta in particolare di due episodi, avvenuti nel settembre 2022 e nell'aprile 2023 che ritraggono diversi esemplari.

Il regista Craig Foster, uno dei subacquei, ha affermato con molta emozione: "C'è qualcosa di molto speciale nell'andare in punta di piedi sott'acqua a una profondità di 25 metri e guardare negli occhi aperti gli squali addormentati, muovendosi con attenzione per non svegliare le pacifiche bellezze". Ma come mai riescono a fermarsi senza annegare?

Mentre gli squali erano completamente immobili, i subacquei hanno notato che le loro mascelle inferiori si alzavano e si abbassavano nello stesso modo delle specie che usano il pompaggio buccale. Si tratta infatti di una peculiare tecnica di respirazione che rappresenta una vera e propria alternativa al movimento costante.

"Lo squalo grigio del reef è stato considerato una specie incapace di riposare, quindi trovare questi esemplari che riposano capovolge la nostra comprensione di loro", conclude lo stesso Bullock.

Dopo aver visto i macabri dettagli di chi ha sbranato uno squalo bianco, ecco dunque l'ennesima curiosità su questi affascinanti animali che non smettono di sorprenderci!